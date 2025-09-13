JD1TV: Investigado por tentativa de homicídio e traficante são presos em operação em Ribas

Indivíduo, de 25 anos, investigado por tentativa de homicídio, foi preso durante a Operação Gladius, deflagrada pela Polícia Civil, na tarde desta sexta-feira (12), em Ribas do Rio Pardo - a 98 quilômetros de Campo Grande.

Além dele, um traficante, de 18 anos, também foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e na mesma ação, um usuário de entorpecentes foi encaminhado para a delegacia.

Segundo a Polícia Civil, a operação foi voltada ao combate ao tráfico de drogas e crimes contra a vida.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em um imóvel no bairro Boa Vista, os policiais apreenderam drogas, dinheiro, uma balança de precisão e diversos invólucros utilizados na preparação e comercialização de entorpecentes.

Os presos foram colocados à disposição da Justiça. As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos e desarticular eventuais conexões com crimes na cidade.

