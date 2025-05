JD1TV: Jaguatirica é encontrada morta com sinais de atropelamento em Nova Andradina

Jaguatirica foi encontrada morta na noite deste domingo (18), na BR-376, entre Ivinhema e Nova Andradina. O animal apresentava sinais de atropelamento.

O felino estava nas margens da rodovia e já no território de Nova Andradina, após a ponte do Rio Ivinhema.

Conforme o site Nova News, um motorista passou pelo local e chegou a parar para verificar a situação, notando que o corpo da jaguatirica estava quente, indicando que o acidente tinha sido recente.

Ainda segundo o site local, o condutor explicou que acionou a Polícia Militar Ambiental para recolher o animal da pista.

A jaguatirica é um felino de hábitos noturnos e solitários. Sua dieta é variada, incluindo roedores, peixes e até pequenos jacarés, caçando tanto em terra quanto na água.