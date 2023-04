JD1TV: Jiboia de quase dois metros é capturada em creche de Dourados

Uma jiboia, de quase dois metros, foi capturada na tarde de ontem (17) em uma Escola Municipal Infantil, do bairro Parque do Lago, em Dourados. O animal não apresentava ferimentos e foi solto no seu habitat natural.

Conforme a Polícia Militar Ambiental de Dourados, a equipe foi acionada pelo diretor ao encontrar a serpente no pátio da escola.

A PMA verificou que se tratava de uma serpente da espécie Boa constrictor (jiboia) com quase dois metros de comprimento. A serpente foi capturada com uso de cambão e gancho e colocada em uma caixa de contenção.

O animal não apresentava ferimentos e foi solto no seu habitat natural distante da cidade ontem à noite mesmo. Confira o resgate abaixo:

