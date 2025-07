JD1TV: Ladrão tenta furtar supermercado, mas fica sem carne e bike em Sidrolândia

Ladrão, até o momento não identificado, se deu mal numa tentativa de furtar peças de carne de um supermercado, na rua Mato Grosso, na noite desta segunda-feira (7), em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.

Ele chegou a se passar por um cliente pedindo as carnes, e conforme o portal Babalizando MS, foi até o caixa e esperou que os produtos fossem embalados na sacola.

Porém, ele acabou pegando as carnes e fugindo em uma bicicleta. Funcionários percebendo a tentativa de furto, correram atrás do indivíduo e conseguiram alcançá-lo.

Nas imagens de câmera de segurança, publicadas pelo portal, mostram o ladrão abandonando as carnes e também a bicicleta, ficando no prejuízo duplo.

Ele correu em direção a uma esquina e não foi mais visto. As carnes foram recuperadas, mas o ladrão conseguiu escapar da prisão.