JD1TV: Logo cedo, Jiboia é flagrada comendo passarinho no Pantanal de MS

Uma jiboia foi flagrada dando o "abraço da morte" em um pássaro, que parece ser um sabiá, na ladeira que dá acesso ao Cristo Rei do Pantanal, ponto turístico de Corumbá (MS), no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Veja o vídeo acima.

O registro foi feito pela equipe da TV Morena de Corumbá, na manhã de quinta-feira (2), Dia de Finados. Apesar do movimento de pessoas no local, a cobra não se intimidou e só foi embora quando estava de barriga cheia.

A doutora em Ecologia e especialista em répteis, Juliana de Souza Terra, explicou que é um momento delicado para a cobra, porque ela está vulnerável. Caso ela se sinta ameaçada com a aproximação de outro animal, ou até de uma pessoa, pode vomitar a caça.

"É muito importante que não haja aproximação nesse período, pois se elas se sentirem ameaçadas, elas podem regurgitar a presa, e existem registros de morte após isso acontecer", ressaltou a especialista. Veja:

