JD1TV: Luiza Possi lamenta morte de pianista em grave acidente em Nova Andradina

A cantora Luiza Possi lamentou em suas redes sociais, no final da tarde deste domingo (24), a morte do pianista Ivan Gonçalves Teixeira de Lima, de 45 anos, em um grave acidente na BR-267, no distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande.

O músico era passageiro do veículo Nissan Tiida conduzido pela sua esposa Ariane Renovato Ross, de 40 anos, que também morreu no acidente. O sinistro aconteceu após a perda da direção seguida de capotamento e colisão violenta contra um coqueiro nas margens da rodovia.

A artista definiu o pianista como um "grande parceiro de vida". No vídeo publicado em seu Instagram, Possi apareceu bastante abalada e emocionada ao comentar do caso envolvendo Ivan, que deixou duas filhas, Helena e Bia.

"O meu grande parceiro da vida, meu grande companheiro de aventuras. Só dizia sim. Foi comigo para todos os lugares. Se ele não pudesse fazer show de piano e voz, eu não substituía ele. Eu simplesmente não fazia, porque ele era a alma do show".

Ivan Teixeira era compositor, educador e produtor musical. Além de Luiza, segundo o site F5, da Folha, o músico trabalhou com outros artistas como Wanessa Camargo, Zizi Possi e Roberto Leal.

"No fim da vida, sem saber que era o fim, viveu um grande amor que ele queria viver. Não se privou de nada. O Ivan era um exemplo, era a alma da minha banda, a alegria das nossas vidas, dos nossos dias. Eu vou sentir uma falta enorme", disse Luiza Possi.

Acidente - Conforme as informações, o casal estava em um Nissan Tiida, com placas de São Paulo, seguindo em direção ao distrito, quando Ariane, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção.

Por conta disso, o veículo saiu da pista, capotando várias vezes e colidindo violentamente contra alguns coqueiros, que estavam localizadas às margens da rodovia. O casal morreu na hora, não dando tempo de serem socorridos.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas puderam apenas constatar o óbito dos dois.

