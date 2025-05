JD1TV: Mais de uma tonelada de drogas são apreendidas pela PRF em duas cidades de MS

A Polícia Rodoviária Federal fez uma grande apreensão de drogas ao longo deste final de semana, retirando mais de uma tonelada de cocaína de circulação em duas ocorrências, nas cidades de Terenos e Corumbá, distante a 30 e 426 quilômetros de Campo Grande, respectivamente.

Em ambos os casos, a droga estava escondida em meio a cargas de minério.

O primeiro flagrante aconteceu na manhã de sábado (10), enquanto policiais fiscalizavam a rodovia BR-262, em Terenos, quando abordaram uma carreta e perceberam nervosismo no motorista e contradições nas respostas.

Ele afirmou ter carregado minério em Corumbá e que seguiria para Minas Gerais, mas não conseguiu fornecer informações coerentes. Diante da suspeita, a equipe acionou o apoio do grupo de operações com cães, que indicaram fortemente a possibilidade de haver droga escondida no semirreboque. Após inspeção minuciosa, foram encontrados 560,7 kg de pasta base de cocaína.

Horas depois, já por volta das 23h, mas em Corumbá, a PRF abordou o motorista de um caminhão e durante os questionamentos, o suspeito apresentava comportamento excessivamente nervoso e não soube informar onde havia carregado o minério. A equipe percebeu que a carga estava fora dos padrões e realizou uma fiscalização minuciosa.

Dentro da carga, foram localizados diversos sacos com entorpecentes, onde foram localizados 292,3 kg de cloridrato de cocaína, 253 kg de pasta base de cocaína, além de 2,6 kg de maconha. O motorista confessou que entregaria o caminhão em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo.

Ambos foram levados para a Delegacia de Polícia Federal, onde houve a autuação em flagrante.

