JD1TV: Mal súbito faz motorista perder controle e bater em árvore em Rio Brilhante

Motorista, que não teve a identificação revelada, foi socorrido na noite deste domingo (13), após sofrer um mal súbito, perder o controle da direção do veículo Volkswagen Gol e colidir contra uma árvore na Avenida Lourival Barbosa, em Rio Brilhante.

Informações do Diário de Rio Brilhante apontam que o condutor seguia pela avenida e perdeu rapidamente o controle da direção, invadindo o canteiro central da avenida e colidindo violentamente contra a árvore e um poste.

O veículo chega a dar uma 'pirueta' no ar com o impacto. Ainda conforme o portal, o condutor conseguiu sair do automóvel e foi socorrido, sendo encaminhado para o Hospital de Rio Brilhante para avaliação médica.

Familiares estiveram no local e relataram que a vítima estaria em tratamento de saúde, descartando o possível uso de bebida alcoólica.

Equipes que coordenam o trânsito estiveram no local para os procedimentos de praxe.

Veja um vídeo publicado pelo portal Rio Brilhante em Tempo Real no momento do acidente:

