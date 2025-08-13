JD1TV: Mesmo esfaqueada, mulher usa moto para fugir de tentativa de feminicídio em MS

Mulher, de 44 anos, foi esfaqueada pelo menos quatro vezes durante a terça-feira (12), sendo vítima de uma tentativa de feminicídio, praticado pelo companheiro, de 37 anos, preso em flagrante pela Polícia Civil, em Paranaíba - a 407 quilômetros de Campo Grande.

Informações divulgadas pela polícia, apontam que o caso aconteceu após um episódio de ciúmes do companheiro e com isso, ele desferiu quatro golpes de faca que atingiram as costas e o rosto da mulher.

Mesmo gravemente ferida, a mulher usou a própria motocicleta para fugir da residência e pedir ajuda a populares, que a levaram ela para a unidade hospitalar com auxílio da Polícia Militar, que havia sido acionada.

Policiais da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) e da 1ª Delegacia de Polícia Civil iniciaram as diligências e após uma hora do fato, localizaram o suspeito e realizaram a prisão em flagrante.

A vítima segue em acompanhamento médico, apresentando lesões na lombar, na região das costelas e no rosto.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também