Menu
Menu Busca quarta, 13 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

JD1TV: Mesmo esfaqueada, mulher usa moto para fugir de tentativa de feminicídio em MS

Ela foi atingida por quatro golpes de faca, desferidos pelo companheiro, preso em flagrante pela polícia

13 agosto 2025 - 09h40Luiz Vinicius
Moto ficou marcas de sangueMoto ficou marcas de sangue   (Divulgação/PCMS)

Mulher, de 44 anos, foi esfaqueada pelo menos quatro vezes durante a terça-feira (12), sendo vítima de uma tentativa de feminicídio, praticado pelo companheiro, de 37 anos, preso em flagrante pela Polícia Civil, em Paranaíba - a 407 quilômetros de Campo Grande.

Informações divulgadas pela polícia, apontam que o caso aconteceu após um episódio de ciúmes do companheiro e com isso, ele desferiu quatro golpes de faca que atingiram as costas e o rosto da mulher.

Mesmo gravemente ferida, a mulher usou a própria motocicleta para fugir da residência e pedir ajuda a populares, que a levaram ela para a unidade hospitalar com auxílio da Polícia Militar, que havia sido acionada.

Policiais da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) e da 1ª Delegacia de Polícia Civil iniciaram as diligências e após uma hora do fato, localizaram o suspeito e realizaram a prisão em flagrante.

A vítima segue em acompanhamento médico, apresentando lesões na lombar, na região das costelas e no rosto.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Lavanderia contratada em Dourados é alvo de inquérito do MPF
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
MPMS instaura investigação sobre contratação de professores em Miranda
Momento do ataque do boi
Interior
JD1TV: Solto após acidente, boi avança e arremessa homem em Sidrolândia
Gabriel chegou a ser socorrido, mas não resistiu
Interior
Adolescente sofre acidente de bicicleta e morre a caminho do hospital em Três Lagoas
Viatura Polícia Militar
Polícia
Justiça condena sargento da PMMS por agressão a civil em Maracaju
Materiais apreendidos na operação
Interior
Servidor é alvo da PF após fingir ser auditor para extorquir motoristas em rodovia de MS
Sede do TCE-MS -
Interior
TCE-MS suspende pregão de R$ 1 milhão da prefeitura de Nova Andradina
Homem foi identificado e levado até a delegacia de Anaurilândia
Interior
JD1TV: Homem é indiciado por praticar zoofilia contra cão em Anaurilândia
Carro estava bastante destruído
Interior
Desaparecido há dois dias, idoso é encontrado morto em acidente em Três Lagoas
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
MPMS investiga pagamentos de gratificações na Câmara de Ribas do Rio Pardo

Mais Lidas

Polícia Civil vai apurar caso | Imagem ilustrativa
Interior
Filho vai buscar bebida e na volta encontra pai atropelado e morto em Cassilândia
Polícia tenta localizar o indivíduo
Polícia
JD1TV: Viu ele? Polícia caça homem que estuprou jovem na saída de academia na Capital
As vítimas foram beleadas na noite de ontem
Polícia
Casal é baleado no Lageado e suspeito de 17 anos é apreendido pela Polícia Militar
Mãe e filha foram mortas pelo sargento
Polícia
No Dia dos Pais, sargento do Exército mata esposa e filha; morreram abraçadas