JD1TV: Motociclista morre em grave acidente com SUV na BR-376, em Ivinhema

Motociclista, que não teve a identificação revelada, morreu nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (6), em um grave acidente de trânsito envolvendo um Volkswagen T-Croos na BR-376, entre Ivinhema e Deodápolis.

Informações iniciais divulgadas pelo site Iviagora, apontam que a vítima teve múltiplas fraturas pelo corpo em razão da colisão. A dinâmica do acidente ainda é incerta.

Nas imagens divulgadas, é possível notar que a motocicleta do homem está danificada na parte frontal, enquanto a SUV está praticamente destruído na parte frontal esquerda.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, no entanto, ao chegar no local, a vítima já estava sem os sinais vitais.

A Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para coletar maiores detalhes sobre o acidente.