Menu
Menu Busca sexta, 12 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

JD1TV: Motoentregador que estuprava e perseguia mulheres é preso em Dourados

A Polícia Civil não descarta que ele tenha participado em vários outros crimes

12 setembro 2025 - 09h39Luiz Vinicius
Suspeito dos crimes foi preso em ação policialSuspeito dos crimes foi preso em ação policial   (Dourados News)

Motoentregador, de 22 anos, identificado como Gabriel Vitório Souza Barbosa, foi preso durante uma ação da Polícia Civil na quinta-feira (11). Ele era acusado por uma série de estupros e perseguições contra mulheres em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

A autuação por um dos crimes, inclusive, foi considerada flagrante, já que a procura foi ininterrupta. O crime em questão aconteceu na última terça-feira, dia 9, no Jardim Dubai.

Após a prisão, Gabriel confessou a autoria de dois crimes, no entanto, a Polícia Civil não descarta que ele tenha participado em vários outros.

Neste episódio, o registro da ocorrência aponta que a vítima seguia de bicicleta para casa, quando foi abordada pelo suspeito em uma motocicleta e com bolsa de entregador.

Gabriel trabalha como mecânico durante boa parte do dia e a noite, passa a realizar entregas. Inicialmente, conforme o site Dourados News, ele alegou que "não sabia o que acontecia" para cometer os crimes.

A ação foi desencadeada pelas equipes do SIG (Setor de Investigações Gerais), Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira) e DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher).

Veja o vídeo do momento em que o suspeito aborda a mulher:

 

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Fórum de Bonito -
Interior
Justiça condena homem a 14 anos de prisão por tentar matar a ex-companheira em Bonito
Vítima foi levada ao Hospital Regional
Interior
Homem é ferido a tiros durante acampamento com a esposa em Nova Andradina
No dia do esfaqueamento, idoso se envolveu em um acidente
Interior
Idoso esfaqueado em Sidrolândia era acusado de abuso contra neta
Ângelo Chaves Guerreiro -
Interior
Ex-prefeito de Três Lagoas e construtora são condenados a devolver R$ 7,3 milhões
Local onde aconteceu o confronto
Interior
Homem morre em confronto com a PM após esfaquear mulher em Nova Alvorada do Sul
Jeferson não resistiu aos ferimentos
Interior
Jovem de 22 anos morre soterrado em obra de esgoto em Selvíria
A decisão foi proferida pelo juiz substituto Ricardo Achutti Poerner, da1ª Vara da comarca de Jardi
Justiça
Ex-gerente de padaria é condenada a indenizar funcionária acusada de furto
O prato da vez para sucuri foi um tucano
Interior
JD1TV: Sucuri tem 'almoço diferenciado' com tucano como prato no rio, em Bonito
Polícia iniciou as investigações sobre o caso
Interior
JD1TV: Polícia investiga morte de adolescente indígena em área de mata de Dourados
Identidade Visual MPMS -
Interior
Promotora recomenda reestruturação da Controladoria Interna em Sidrolândia

Mais Lidas

Câmera flagrou o assassinato
Polícia
JD1TV: Com frieza, atiradores não pouparam bala para matar detento da Gameleira
Renomada no país, chef Helen Braz morre aos 49 anos na Capital
Geral
Renomada no país, chef Helen Braz morre aos 49 anos na Capital
Conflito entre jovens do Caiobá e Tarumã -
Polícia
JD1TV: Briga entre gangues mobiliza PM e assusta moradores do Coophavila
10 mil devedores de IPTU terão contas bloqueadas pela Justiça em Campo Grande
Cidade
10 mil devedores de IPTU terão contas bloqueadas pela Justiça em Campo Grande