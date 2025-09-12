JD1TV: Motoentregador que estuprava e perseguia mulheres é preso em Dourados

Motoentregador, de 22 anos, identificado como Gabriel Vitório Souza Barbosa, foi preso durante uma ação da Polícia Civil na quinta-feira (11). Ele era acusado por uma série de estupros e perseguições contra mulheres em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

A autuação por um dos crimes, inclusive, foi considerada flagrante, já que a procura foi ininterrupta. O crime em questão aconteceu na última terça-feira, dia 9, no Jardim Dubai.

Após a prisão, Gabriel confessou a autoria de dois crimes, no entanto, a Polícia Civil não descarta que ele tenha participado em vários outros.

Neste episódio, o registro da ocorrência aponta que a vítima seguia de bicicleta para casa, quando foi abordada pelo suspeito em uma motocicleta e com bolsa de entregador.

Gabriel trabalha como mecânico durante boa parte do dia e a noite, passa a realizar entregas. Inicialmente, conforme o site Dourados News, ele alegou que "não sabia o que acontecia" para cometer os crimes.

A ação foi desencadeada pelas equipes do SIG (Setor de Investigações Gerais), Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira) e DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher).

Veja o vídeo do momento em que o suspeito aborda a mulher:

