JD1TV: Motorista de carro morre durante capotamento em rodovia de Ponta Porã

Motorista, identificado apenas como Erasmo, morreu durante um capotamento no rodoanel de Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande, no final da tarde desta segunda-feira (30).

A vítima estava sozinha no veículo e foi encontrada do lado de fora, na área de vegetação às margens da pista. A situação sugere que ele tenha sido arremessado durante o capotamento.

Informações do site Brasiguaio News aponta que o condutor teria perdido o controle durante o trajeto e saído da pista, capotando o veículo algumas vezes.

O Corpo de Bombeiros e demais autoridades chegaram a ser acionadas, mas Erasmo não apresentava sinais vitais.

As causas que levaram ao acidente estarão sendo investigadas pela Polícia Civil.