JD1TV: Motorista em alta velocidade causa acidente e capotamento na BR-262 em Ribas

Um grave acidente foi registrado no início da noite deste domingo (4) na BR-262, entrada da cidade de Ribas do Rio Pardo, a 98 quilômetros de Campo Grande, quando um motorista de um Space Fox, que vinha em alta velocidade, atingir violentamente a traseira um Honda Civic e fazê-lo capotar.

Segundo informações do site Notícias do Cerrado, o acidente aconteceu para quem seguia pelo sentido de Campo Grande para Ribas do Rio Pardo e existia uma fila de veículos na entrada da cidade.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que houve a colisão envolvendo os dois veículos. O Honda Civic, que teve a sua traseira atingida, ainda capotou após colidir com as proteções que existiam nas margens da rodovia.

Ainda conforme o portal, ambulâncias da cidade foram acionadas para socorrer as vítimas, mas que a princípio, nenhuma delas tiveram ferimentos graves. Todas foram encaminhadas para uma unidade hospitalar de Ribas do Rio Pardo.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local e iniciou a apuração do acidente.

