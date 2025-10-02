JD1TV: Motorista foge após quase atropelar equipe da PM e ameaçar ex-mulher em MS

Homem, que não teve a identificação, conseguiu fugir da Polícia Militar, durante a madrugada desta quinta-feira (2), em Bela Vista. Ele estava sendo perseguido após quase atropelar uma equipe de militares e realizar ameaças de morte contra a ex-mulher.

Conforme detalhes do site Jatobá News, a vítima acionou a polícia, após dizer que o ex-companheiro estava proferindo ameaças. Quando a equipe chegou ao local e tentou abordar o suspeito, ele jogou o carro para cima dos militares.

Os policiais revidaram a atitude atirando no pneu para que o suspeito não fugisse, mas mesmo assim, o homem saiu em disparada, em alta velocidade, em direção à MS-384, onde abandonou o veículo em um sítio e fugiu a pé.

Ainda conforme o site local, ele se escondeu em uma mata e não foi localizado até o momento. O veículo que ele usava, um Volkswagen Gol, foi recolhido e removido para o pátio do Ciretran. No automóvel estavam duas latas de cerveja e um facão de aproximadamente 45 centímetros.

O caso foi levado ao conhecimento da Polícia Civil e registrado como lesão corporal dolosa na forma tentada, direção perigosa de veículo em via pública e ameaça.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também