JD1TV: Motorista morre prensado apÃ³s tombar carreta na MS-386, em JaporÃ£

O caminhoneiro André Luiz Pereira, de 39 anos, morreu em decorrência de um acidente de trânsito na noite desta quarta-feira (5), na MS-386, em Japorã. Ele ficou prensado na cabine, após a carreta, carregada com carne, tombar na rodovia.

Informações do boletim de ocorrência apontam que a vítima estava com o corpo enroscado nas ferragens. Foi necessário o apoio do Corpo de Bombeiros para realizar o desencarceramento do motorista.

A princípio, o motorista teria perdido o controle da direção em uma curva e tombou a carreta, fazendo com que o veículo fosse parar nas margens da rodovia. Nenhuma testemunha presenciou o acidente.

Ainda conforme o registro policial, a carreta foi carregada por volta das 21h em um frigorífico e o acidente aconteceu cerca de 30 minutos após o carregamento.

Populares tentaram saquear o produto, contudo, a seguradora disponibilizou a escolta para vigiar a carga, evitando possíveis furtos.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

