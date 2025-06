JD1TV: Motorista perde controle e capota veículo na BR-376, em Ivinhema

Motorista, que não teve a identificação revelada, perdeu o controle da direção e capotou o veículo que conduzia pela BR-376, entre Ivinhema e Nova Andradina, na madrugada desta segunda-feira (16).

Informações do site Vale do Ivinhema apontam que o veículo arrancou a cerca que fica nas margens da via e parou no meio do pasto existente na região.

Além do motorista, existia mais uma pessoa no veículo e ambos foram socorridos por populares que passavam pelo local. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve na rodovia acompanhando a ocorrência.

O veículo, um Chevrolet Ônix, ficou bastante danificado no acidente. Ainda não se sabe o que teria provocado a situação na rodovia.

