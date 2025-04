JD1TV: Mulher denuncia homem por tentar sequestrar criança de 3 anos em Sidrolândia

Mulher, de 24 anos, usou as redes sociais para denunciar um homem, que tentou sequestrar a irmã, de 3 anos, no Bairro Sidrolar 2, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (21).

Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que o suspeito foge do local e corre por uma das ruas do bairro na tentativa de não ser localizado pela família da criança.

Pelas redes sociais, a jovem pediu ajuda da população. "Gente, se alguém ver esse cara avisa a polícia", acrescentando que ele tentou sequestrar a criança.

Segundo o site Babalizando MS, o material está sendo amplamente divulgado nas redes sociais na tentativa de identificar o suspeito.

A informação inicial é que a Polícia Militar chegou a ser acionada, mas não compareceu ao local. A família da criança ficou em estado de choque com o ocorrido.