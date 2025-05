JD1TV: Mulher é flagrada deitada e nua no meio da rua em Batayporã

Mulher, que não teve a identificação revelada, foi vista deitada e nua no meio da rua, durante a noite desta quinta-feira (8), em Batayporã. Um motociclista flagrou a cena, que chamou a atenção dos populares.

A informação foi compartilhada pelo portal Nova Fogo. Rapidamente o caso ganhou repercussão nos grupos e nas redes sociais.

Ainda conforme o site, a mulher antes de ser vista naquela situação, estava caminhando desorientada, vestindo apenas uma blusa.

Porém, em determinado momento, ela se deitou no asfalto e por lá ficou. A Polícia Militar não teria sido acionada para verificar a situação, nem há informações sobre envolvimento de outras pessoas.

Populares informaram em comentários que a mulher já é conhecida por ter esse comportamento.