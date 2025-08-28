Menu
JD1TV: Mulher é mais uma vítima de feminicídio ao ser atacada a facadas em Bataguassu

O agressor foi preso em flagrante enquanto comia um salgado em uma lanchonete do terminal rodoviário da cidade

28 agosto 2025 - 08h23
Érica era garota de programaÉrica era garota de programa   (Divulgação/Cenário MS)

Érica Regina Moreira Motta, de 46 anos, foi assassinada com golpes de faca e se tornou a mais nova vítima de feminicídio em Mato Grosso do Sul. O crime aconteceu na noite desta quarta-feira (27) em Bataguassu - a 310 quilômetros de Campo Grande.

O autor do crime foi identificado como Vagner Aurélio Fernandes dos Santos, de 59 anos. Ele foi preso em flagrante enquanto estava comendo um salgado em uma lanchonete no terminal rodoviário - o homem estava tentando fugir.

Segundo informações do site Cenário MS, o corpo da mulher foi encontrado na casa de Vagner, na rua Isaac Cardoso Lopes, no bairro Jardim Real. No final da tarde de quarta-feira, vizinhos teriam escutado uma discussão que havia se prolongado por bastante tempo.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, encontraram o portão da frente trancado com dois cadeados e houve a necessidade de arrombamento para entrar no imóvel. No interior da residência, Érica estava caída no sofá da sala e foi constatado ao menos cinco perfurações na região do pescoço e do rosto.

A Polícia Civil foi acionada e durante as diligências, encontraram o homem no Terminal Rodoviário de Bataguassu. Ao ser abordado, ele confessou o crime de feminicídio e estava com as roupas sujas de sangue e com um ferimento na cabeça.

Ainda conforme o site local, uma das suspeitas é que o crime de feminicídio tenha sido motivado em razão de um desacordo financeiro relacionado a um programa sexual. Vizinhos relataram que a casa do suspeito era frequentada por outras garotas de programa.

O caso segue sob investigação e a Polícia Civil representou pela prisão preventiva de Vagner pelo crime de feminicídio e cárcere privado.

 

