JD1TV: Na frente das filhas, pedreiro quase mata doguinho com golpes de enxada em MS

Pedreiro, de 40 anos, foi preso em flagrante nesta quinta-feira (9), após desferir golpes de enxada e causar ferimentos graves em um cachorro em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. O ato de crueldade aconteceu na frente das filhas do suspeito - crianças de 9 e 13 anos.

Quem denunciou o caso foi a ex-companheira do agressor, de 38 anos, que tomou conhecimento dos fatos e acionou a Polícia Militar.

Segundo o site Ligado na Notícia, o agressor mora nos fundos da casa da ex-mulher, que possui medida protetiva contra ele. Ela só permitiu a moradia para que ele não ficasse na rua.

Porém, o caso de maus-tratos aconteceu diante a irritação do pedreiro com o comportamento do animal. Ele se apossou de uma enxada e passou a golpear a cabeça do cachorro.

A ex-mulher do suspeito descobriu que ele só tomou essa atitude de agredir o cachorro para não agredi-la.

O cãozinho sobreviveu ao ataque e foi levado para tratamento. Já o pedreiro, foi preso e conduzido para a delegacia de plantão e autuado em flagrante por maus-tratos a animais e descumprimento de medida protetiva.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também