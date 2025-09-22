Menu
JD1TV: Namorado é preso por tentar matar companheira afogada em rio de Fátima do Sul

Vítima chegou a fingir que estava morta para conseguir escapar; suspeito foi detido em flagrante por tentativa de feminicídio

22 setembro 2025 - 07h10Luiz Vinicius     atualizado em 22/09/2025 às 07h19
Prisão aconteceu no final de semanaPrisão aconteceu no final de semana   (Divulgação/PCMS)

Homem, de 34 anos, foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio, durante o final de semana em Fátima do Sul, após tentar afogar a própria namorada - que teve a identificação preservada. O caso foi motivado por ciúmes do suspeito.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, o casal estava em uma festa na cidade de Dourados, quando ele passou a discutir com ela por conta de ciúmes, iniciando ameaças de que a levaria para Fátima do Sul para cometer o afogamento.

Durante o trajeto, a mulher ficou assustada e tentou pular do carro, mas sem sucesso. Ao chegar próximo ao rio Dourados, o homem jogou o carro na água.

A vítima conseguiu sair do veículo, mas o namorado a segurou e tentou afogá-la por várias vezes. Conforme as autoridades, o fato aconteceu durante a madrugada de domingo, por volta da 1h da manhã.

Para se salvar, a vítima fingiu estar se afogando, conseguindo se desvencilhar do agressor. Ela se escondeu em uma parte rasa do rio e fingiu estar morta, enquanto o homem fugiu. Ao amanhecer a mulher procurou a Polícia Militar e junto com o Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, que iniciaram as buscas pelo suspeito.

A polícia foi até a casa da mãe do homem onde encontraram o veículo do agressor, que já havia sido retirado do rio. O próprio homem havia ligado para o Corpo de Bombeiros, informando sobre o suposto desaparecimento da vítima. Ainda na casa da mãe, o agressor recebeu voz de prisão em flagrante por tentativa de feminicídio.

Veja o momento da prisão:

 

