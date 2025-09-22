JD1TV: Namorado é preso por tentar matar companheira afogada em rio de Fátima do Sul

Saiba Mais Polícia Motociclista fica gravemente ferido após sofrer acidente em Corumbá

Homem, de 34 anos, foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio, durante o final de semana em Fátima do Sul, após tentar afogar a própria namorada - que teve a identificação preservada. O caso foi motivado por ciúmes do suspeito.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, o casal estava em uma festa na cidade de Dourados, quando ele passou a discutir com ela por conta de ciúmes, iniciando ameaças de que a levaria para Fátima do Sul para cometer o afogamento.

Durante o trajeto, a mulher ficou assustada e tentou pular do carro, mas sem sucesso. Ao chegar próximo ao rio Dourados, o homem jogou o carro na água.

A vítima conseguiu sair do veículo, mas o namorado a segurou e tentou afogá-la por várias vezes. Conforme as autoridades, o fato aconteceu durante a madrugada de domingo, por volta da 1h da manhã.

Para se salvar, a vítima fingiu estar se afogando, conseguindo se desvencilhar do agressor. Ela se escondeu em uma parte rasa do rio e fingiu estar morta, enquanto o homem fugiu. Ao amanhecer a mulher procurou a Polícia Militar e junto com o Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, que iniciaram as buscas pelo suspeito.

A polícia foi até a casa da mãe do homem onde encontraram o veículo do agressor, que já havia sido retirado do rio. O próprio homem havia ligado para o Corpo de Bombeiros, informando sobre o suposto desaparecimento da vítima. Ainda na casa da mãe, o agressor recebeu voz de prisão em flagrante por tentativa de feminicídio.

Veja o momento da prisão:

Your browser does not support HTML5 video.

