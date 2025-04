JD1TV: Onça atacou policiais momentos antes de acharem corpo de caseiro no Pantanal

Onça, provavelmente a mesma que atacou e matou o caseiro Jorge Alvalos, de 60 anos, atacou os policiais que faziam as buscas pelos restos mortais da vítima em uma área de mata fechada, na região de Touro Morto, encontro dos rios Miranda e Aquidauana.

A situação aconteceu nesta manhã de terça-feira (22), quando os policiais, acompanhado de civis, encontraram as partes do corpo, como as pernas, do caseiro. Houve até uma tentativa de ataque da onça, mas que não deixou ninguém ferido.

No vídeo gravado no local do achado do cadáver, os policiais trocam comentários. "Graças a Deus conseguimos socorrer, aí, o restante do seu Jorginho", disse um militar.

Outro complementa, alertando sobre o perigo. "Que perigo, hein, cara". Eles não conseguiram ficar no local para preservar a área para o trabalho da Polícia Científica.

Como mostra a imagem divulgada, eles precisaram retirar os restos mortais e levar para uma área em segurança.

"Como não tem jeito de esperar a perícia aqui, vamos ter que levar o restante do corpo que ficou", disse o policial.

