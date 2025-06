JD1TV: Onça reaparece em residência onde tentou atacar cão em Corumbá

Onça-pintada voltou a aparecer em uma residência de Corumbá, a 426 quilômetros de Campo Grande, e assustou a família que mora no local. O fato aconteceu na noite desta sexta-feira (6).

O local é o mesmo quando outra onça - ou o mesmo felino -, apareceu recentemente na tentativa de atacar um cachorro, mas foi justamente espantada pelos outros animais que conviviam no quintal da residência.

Pelas imagens da câmera de segurança, divulgadas pelo site Diário Corumbaense, a onça caminha tranquilamente, quando ela percebe um barulho e começa a sair do local e gritos e barulhos são ouvidos: era a família que visualizou pela câmera e saiu para espantar o felino.

Uma equipe da PMA (Polícia Militar Ambiental) esteve no local e conversou com a família sobre o mais novo episódio.

A aparição de onças também foi registrada em outros pontos de Corumbá em áreas próximas do Canal do Tamengo, um afluente do rio Paraguai. Em Ladário, cidade vizinha, o animal também foi avistado.

