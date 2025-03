JD1TV: Para furtar loja, morador de rua se joga contra vidro em Nova Andradina

Durante a madrugada desta sexta-feira (21), um morador de rua fez um movimento bastante curioso para conseguir furtar uma loja de celulares: ele se arremessou contra o vidro blindex. Quebrado, ele conseguiu ter acesso ao interior do estabelecimento, que fica no centro de Nova Andradina.

A câmera de segurança da loja flagrou o momento da ação do ladrão, que chegou por volta das 1h04 e sem titubear, corre para ter impulso e se arremessou contra o vidro.

Ele caiu, assim como os estilhaços de vidro caíram sobre ele, mas mesmo assim, ele continuou com o objetivo: furtar a loja. Segundo o site Jornal da Nova, o suspeito furtou o dinheiro que estava no caixa e tomou rumo ignorado.

Marcas de sangue do indivíduo ficaram pelo caminho, que foram coletadas pela Polícia Científica, presente na manhã de hoje para realizar a perícia do local.

A Polícia Civil também esteve no caso e tenta localizar o criminoso.