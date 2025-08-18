Menu
Interior

JD1TV: Passageira morre e quatro ficam feridos em acidente entre carro e ônibus em MS

Colisão envolvendo os veículos aconteceu em Rio Brilhante; condutor do automóvel estava embriagado

18 agosto 2025 - 07h50
Carro foi parar nas margens da pistaCarro foi parar nas margens da pista   (Rio Brilhante em Tempo Real)

Rosimeire Aparecida dos Santos, de 34 anos, morreu em um grave acidente de trânsito na noite deste domingo (17), no prolongamento da rua Benjamin Constant, na saída para Dourados, em Rio Brilhante. Ela estava num veículo de passeio que colidiu contra um ônibus.

O motorista, de 34 anos, que estava conduzindo o veículo, foi socorrido e está internado na unidade hospitalar, assim como outras três pessoas que estavam no automóvel, que precisaram de atendimento médico.

Segundo informações do portal Rio Brilhante em Tempo Real, o condutor estava com sinais de embriaguez e passou pelo teste do bafômetro, dando positivo para ingestão de álcool.

Ainda conforme o site local, uma das hipóteses trabalhadas pelas autoridades, é que o condutor tenha invadido a pista contrária e colidido contra o ônibus, que seguia no sentido de Dourados a Rio Brilhante. O carro parou nas margens da pista.

Câmera de segurança registrou o momento em que ocorre a colisão entre os veículos. As imagens devem ajudar a polícia a identificar o que levou ao acidente.

Estiveram trabalhando no local, o Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e a Polícia Científica.

 

