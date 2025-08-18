JD1TV: Passageira morre e quatro ficam feridos em acidente entre carro e ônibus em MS

Rosimeire Aparecida dos Santos, de 34 anos, morreu em um grave acidente de trânsito na noite deste domingo (17), no prolongamento da rua Benjamin Constant, na saída para Dourados, em Rio Brilhante. Ela estava num veículo de passeio que colidiu contra um ônibus.

O motorista, de 34 anos, que estava conduzindo o veículo, foi socorrido e está internado na unidade hospitalar, assim como outras três pessoas que estavam no automóvel, que precisaram de atendimento médico.

Segundo informações do portal Rio Brilhante em Tempo Real, o condutor estava com sinais de embriaguez e passou pelo teste do bafômetro, dando positivo para ingestão de álcool.

Ainda conforme o site local, uma das hipóteses trabalhadas pelas autoridades, é que o condutor tenha invadido a pista contrária e colidido contra o ônibus, que seguia no sentido de Dourados a Rio Brilhante. O carro parou nas margens da pista.

Câmera de segurança registrou o momento em que ocorre a colisão entre os veículos. As imagens devem ajudar a polícia a identificar o que levou ao acidente.

Estiveram trabalhando no local, o Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e a Polícia Científica.

