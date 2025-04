JD1TV: Cowboy é internado em estado grave após cair durante montaria em Inocência

O cowboy Johanderson Ferreira, o 'cowboy cantor' foi socorrido em estado grave na noite desta sexta-feira (4), após sofrer um grave acidente durante a montaria em touro, na Festa do Peão, em Inocência. Ele bateu o rosto na cabeça do touro e sofreu uma fratura.

Ele caiu desacordado no chão. Enquanto o touro foi contido pelos auxiliares da arena, o cowboy foi rapidamente atendido pela equipe médica do evento e transportado para o hospital da cidade.

Contudo, em razão da gravidade do ferimento, uma fratura facial, ele foi sedado por decisão médica e precisou ser transferido para Três Lagoas.

Em uma publicação nas redes sociais, a ACR (Associação de Campeões de Rodeio) informou sobre o estado de saúde de Johanderson, afirmando que apesar da fratura, o peão se encontra estável.

"Johanderson, o cowboy cantor, está internado no Hospital de Três Lagoas. Ele teve uma fratura no rosto e por decisão médica encontra-se sedado. Porém, passou a noite sem alterações. Respira bem, apresenta boa saturação e permanece estável", diz a ACR.

O tio de Johanderson também se manifestou nas redes sociais. "Deus está no controle de tudo, meu sobrinho Johanderson, já deu tudo certo. Em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, o filho de Deus, peço oração de todos vocês, meus irmãos, em Cristo Jesus a oração é a chave da nossa vitória".