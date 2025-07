JD1TV: Peão sofre grave acidente durante montaria em distrito de Paraíso das Águas

O peão Anderson Nogueira Cunha, de 29 anos, mais conhecido como 'Zé Grilo', sofreu um acidente durante a montaria na abertura da 24ª Expoalto, em Pouso Alto, distrito de Paraíso das Águas, na noite desta quinta-feira (17).

Segundo o site BNC Notícias, o peão acabou batendo com força o tórax no chifre do touro, chamando a atenção dos envolvidos na apresentação.

A equipe médica do evento atendeu Zé Grilo e posteriormente ele foi encaminhado para a unidade hospitalar, de onde foi transferido para Campo Grande, onde permanece na ala vermelha para exames mais detalhados.

A esposa do peão informou ao site local que ele está consciente, caminhando e conversando normalmente, agradecendo as orações e apoio nesse período.

A organização da Expoalto também se manifestou em solidariedade ao competidor.

