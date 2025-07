JD1TV: 'Perdoei meu irmão, porque minha mãe perdoaria', desabafa jovem após morte de Michely

Thaysa Orue, de 29 anos, usou as redes sociais para publicar um desabafo em torno da tragédia que aconteceu na família. Ela perdeu a mãe, Michelly Rios Midon Oruê, de 47 anos, após ela ser assassinada a facadas pelo filho Alfredo Henrique Oruê dos Santos, de 21 anos, em Glória de Dourados.

O caso aconteceu durante a quinta-feira (3), mas o corpo só foi achado no período da noite, no fundo da residência onde ambos moravam.

Conforme o relato do próprio de Alfredo, quando foi preso, ele confessou o feminicídio e justificou que foi impedido de sair de casa para comprar drogas.

No vídeo divulgado por Thaysa, ela relata a situação que envolveu a família e emocionada, relata que o irmão tinha problemas e também sentiu uma vontade de encontrá-lo para matá-lo, mas que decidiu perdoá-lo, atitude que a própria mãe faria, segundo a jovem.

"Eu queria matar ele, xingar, falar, bater, só que eu fui para Glória de Dourados no mesmo momento que eu soube, eu saí de Maracaju e chegando lá, os amigos já tinham limpado toda a casa", disse. E logo na sequência, ela trata do perdão.

"Eu perdoei meu irmão, porque a minha mãe perdoaria, porque a minha mãe perdoava tudo e ela me ensinou desde pequena a perdoar também", comentou Thaysa.

A filha de Michelly diz ainda que Alfredo tinha problemas com depressão, tinha laudos que comprovavam a bipolaridade e também tomava medicamentos.

"Meu irmão tinha problemas com drogas, tinha problemas com depressão, ele é laudado, ele tem bipolaridade. Quando ele ficava sem a droga, realmente ele tinha surtos. O meu irmão, longe disso tudo, de droga, de depressão, o meu irmão é uma pessoa boa. Ele era carinhoso, atencioso, com as sobrinhas, com a minha mãe", afirmou.

Thaysa ainda completa dizendo que quis proteger o irmão durante a fuga que ele teve, antes de ser preso. E que tudo isso teria sido uma "voz da mãe".

"Me veio uma vontade muito grande de encontrar meu irmão, mas para proteger ele dele mesmo. No momento que eu deitei na cama dela, parece que eu escutei ela falando no meu ouvido, cuida do seu irmão, perdoa o seu irmão, não sinta a raiva do seu irmão".

