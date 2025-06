JD1TV: PF mira organização criminosa que agia em aldeia de Amambai

Organização criminosa que atuava na aldeia indígena Limão Verde, em Amambai, foi alvo da operação Nhemomba’e, da Polícia Federal, na manhã desta quinta-feira (5).

A PF aponta que a investigação começou após um dos investigados ser derrotado na eleição realizada no final do ano passado para escolha do novo líder da Aldeia Limão Verde. Porém, derrotado, o alvo não aceitou e autointitulou-se o líder da aldeia.

A operação é para combater os crimes da organização criminosa como ameaça, lesão corporal, posse irregular de arma de fogo, disparo de arma de fogo e tentativa de homicídio na aldeia.

Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e três prisões: uma em razão de mandado de prisão preventiva no interesse da investigação, outra de indivíduo que possuía mandado de prisão em aberto e uma terceira em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

