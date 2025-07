JD1TV: Piloto fica em estado grave e moto se parte ao meio em acidente em Ponta Porã

Motociclista, de 47 anos, ficou em estado grave após sofrer um acidente de trânsito ao colidir contra uma caminhonete Toyota Hilux, conduzida por um motorista, de 52 anos, na noite desta terça-feira (8), em Ponta Porã.

A colisão entre os dois veículos aconteceu no cruzamento da rua Dom Pedro II com Avenida Brasil. A motocicleta em questão, uma BMW 1000 RR, ficou partida ao meio.

Segundo a dinâmica explicada no boletim de ocorrência, a caminhonete estava seguindo pela rua e ao tentar passar pelo cruzamento, acabou interceptando a trajetória da motocicleta, que seguia pela avenida.

Com isso, o motociclista não teve tempo de desviar e atingiu a lateral da Hilux. Devido ao impacto, o piloto ficou inconsciente e foi levado em estado grave para o Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

Já o condutor da caminhonete, não sofreu lesões aparentes e foi oferecido o teste do bafômetro, porém, negado. Ele foi encaminhado para a delegacia, mas não apresentava nenhum sinal de embriaguez.

O caso foi registrado como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.