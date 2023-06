JD1TV: Polícia Ambiental encontra cativeiro com 108 jabutis em MS

Brenda Leitte, com Assessoria

A PMA (Polícia Militar Ambiental) de Cassilândia, a 338 km de Campo Grande, descobriu uma criação ilegal de jabutis. O crime veio à tona nessa terça-feira (20). No local, haviam 108 animais e o proprietário da fazenda foi autuado em R$ 54 mil.

Para a polícia, ele negou que vendia os jabutis e disse que eles foram se "reproduzindo e fugiu do controle". A PMA chegou até a propriedade através de uma denúncia.

Os animais foram transportados na manhã de hoje (21), para Campo Grande, onde serão abrigados no Cras (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres).

Apanhar, perseguir, maltratar e criar animais silvestres é crime ambiental, previsto na Lei nº 9.605. Os animais vivem em média 80 anos, mas podem chegar até os 100. Eles são protegidos pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e só podem ser criados com licença ambiental.

Além disso, os jabutis estão na Lista Oficial de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, sob controle do Ibama.

