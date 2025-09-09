JD1TV: Polícia investiga morte de adolescente indígena em área de mata de Dourados

A Polícia Civil de Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande, está investigando as causas da morte de um adolescente indígena, identificado apenas como Mateus, de 16 anos, encontrado sem vida em uma área de mata, na tarde desta segunda-feira (8).
O corpo estava em avançado de decomposição. Segundo o site Ligado na Notícia, a vítima estava desaparecida há cerca de 15 dias.
Informações ainda apontam que alguns pertences pessoais da vítima não foram localizados, bem como um celular e uma bicicleta, recém-adquirida.
A Polícia Civil e a Polícia Científica, acompanhados da Polícia Militar que isolou a área, estiveram realizando os trabalhos de praxe.
O caso é inicialmente tratado como morte a esclarecer.
