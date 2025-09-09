Menu
Menu Busca terça, 09 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

JD1TV: Polícia investiga morte de adolescente indígena em área de mata de Dourados

Garoto, de 16 anos, estava desaparecido há 15 dias e alguns pertences pessoais dele não foram localizados

09 setembro 2025 - 11h23Luiz Vinicius
Polícia iniciou as investigações sobre o casoPolícia iniciou as investigações sobre o caso   (Sidnei Bronka/Ligado Na Notícia)

A Polícia Civil de Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande, está investigando as causas da morte de um adolescente indígena, identificado apenas como Mateus, de 16 anos, encontrado sem vida em uma área de mata, na tarde desta segunda-feira (8).

O corpo estava em avançado de decomposição. Segundo o site Ligado na Notícia, a vítima estava desaparecida há cerca de 15 dias.

Informações ainda apontam que alguns pertences pessoais da vítima não foram localizados, bem como um celular e uma bicicleta, recém-adquirida.

A Polícia Civil e a Polícia Científica, acompanhados da Polícia Militar que isolou a área, estiveram realizando os trabalhos de praxe.

O caso é inicialmente tratado como morte a esclarecer.

 

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Identidade Visual MPMS -
Interior
Promotora recomenda reestruturação da Controladoria Interna em Sidrolândia
Vítima foi socorrida para uma unidade hospitalar
Interior
Idoso é esfaqueado no pescoço por passageiro e se envolve em acidente em Sidrolândia
Ao entrar em contato com ex-companheira, agressor descumpriu medida protetiva
Interior
Ex-marido é condenado a pagar R$ 5 mil para mulher agredida em Ivinhema
Um dos cães resgatados estava em completa magreza
Interior
Sem água, comida e magros, cães e filhotes são resgatados em Nova Andradina
Sede do TCE-MS -
Justiça
Com orçamento de R$ 2,4 milhões, contas do Cidecol são rejeitadas pelo TCE-MS
Recém-nascido foi levado para um hospital
Interior
Recém-nascido é abandonado em caixa em residência de Aquidauana
Foto: Ilustrativa /
Interior
Adolescente de 15 anos é apreendido em flagrante por homicídio a facadas em Juti
Vítima morreu com fios próximos ao corpo
Interior
Homem morre vítima de choque elétrico ao mexer em geladeira em Batayporã
Carnes estavam impróprias e em desacordo das leis
Interior
Donos de açougues são presos por venda de carnes irregulares em Bandeirantes
Atendimentos em Porto Murtinho (MS) -
Interior
União firma acordo para facilitar acesso a benefícios do INSS a indígenas em MS

Mais Lidas

Ismael foi assassinado a facadas no centro de Campo Grande
Polícia
Mãe relembra último abraço de Ismael, assassinado na Capital: 'Disse te amo'
Foto: Reprodução/Redes sociais
Polícia
Mulher ameaça vizinha com pistola do marido policial e casal vai preso
JD1TV: Motociclista morre ao cair em buraco e bater em caminhão na Capital
Polícia
JD1TV: Motociclista morre ao cair em buraco e bater em caminhão na Capital
A confusão aconteceu na madrugada de hoje
Polícia
'Totó' mata jovem a facadas no Centro de Campo Grande