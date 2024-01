JD1TV: Polícia investiga crime passional em morte de professor em Paranhos

A Polícia Civil de Paranhos, a 472 quilômetros de Campo Grande, traçou a linha de crime passional para a investigação da morte do professor de educação física Igor Tavares dos Santos, de 26 anos. Ele teria se relacionado com a esposa de um detento, preso por tráfico de drogas.

A informação foi divulgada pelo delegado Fernando Henrique Araújo Silva, que explicou que essa possa ter sido a motivação para que o profissional e também o atleta do Ginaslouco fosse assassinado com pelo menos cinco disparos por um homem encapuzado, no dia 13 de janeiro.

Durante a terça-feira, uma força-tarefa da Polícia Civil, por meio de apoio das delegacias de Coronel Sapucaia, Amambai, Sete Quedas e Tacuru, prendeu três suspeitos de maneira temporária: sendo E.A., 23 anos; C.A., 21 anos e J.N.V., 28 anos. Um suspeito, identificado como Douglas Brites, de 25 anos, foi preso em Dourados.

Além das prisões, foram encontrados 2g de cocaína e três munições de arma de fogo não deflagradas em residência alvo de um dos mandados de busca e apreensão. Celulares também foram apreendidos.

Igor completaria 27 anos nesta terça-feira. "O crime, que provocou comoção social na Sociedade Civil, está em fase adiantada das investigações", diz a nota da Polícia Civil.

