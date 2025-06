JD1TV: PRF persegue e prende motorista fujão com carro furtado em Água Clara

Rapaz, de 29 anos, bem que tentou fugir da Polícia Rodoviária Federal, mas foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (25), após bater um veículo Ford Ka, com registro de furto, em uma placa de sinalização no centro de Água Clara - a 190 quilômetros de Campo Grande.

Segundo divulgado pela instituição, os agentes estavam realizando a fiscalização na BR-262, quando visualizaram o motorista do Ford Ka e outro carro, um Fiat Cronos, seguindo juntos pela rodovia.

Foi dada ordem de parada para o condutor do Ka, mas ele desrespeitou e seguiu em alta velocidade, entrando na cidade de Água Clara. Contudo, durante a fuga, ele acabou colidindo com uma placa de sinalização, tentou correr a pé, mas foi alcançado e detido.

Ele não possuía carteira de habilitação e o veículo estava com registro de furto desde o dia 14 de junho, em São Paulo. Ele informou que levaria o veículo para uma cidade de Mato Grosso do Sul, mas que não se recordava qual seria.

Já o outro indivíduo, que conduzia o Fiat Cronos, foi preso pela Polícia Civil. O veículo foi encontrado abandonado e sem as chaves, que estava no bolso do suspeito, de 31 anos, confessou que acompanhava o outro motorista durante a viagem e também deixaria o veículo, que é de propriedade de uma locadora, em um local combinado.

Os dois presos já possuíam antecedentes criminais por tráfico de drogas, associação ao tráfico, furto, roubo e lesão corporal. Eles foram entregues à Polícia Civil em Água Clara.

