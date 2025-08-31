Menu
JD1TV: Rapaz é morto a tiros após discussão em frente a conveniência em Dourados

Outros dois jovens ficaram feridos no ombro e na mão

31 agosto 2025 - 10h13
Caso aconteceu em DouradosCaso aconteceu em Dourados   (Dourados Agora)

Lucas Moura Reghin, de 29 anos, foi morto com disparos de arma de fogo durante uma confusão em frente a uma conveniência, durante a madrugada deste domingo (31), na rua Olga de Lima Melgarejo, no bairro Estrela Porã, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Outros dois jovens, identificados apenas como Luan e Eduardo, ficaram feridos no ombro e na mão, e foram socorridos, sendo encaminhados para o Hospital da Vida.

Segundo detalhes do portal Dourados Agora, câmeras de segurança mostraram o início da confusão, onde um carro, aparentemente um Fiat Pálio, estaciona na calçada em frente a outro veículo.

Os ocupantes descem e iniciam a discussão com um rapaz que estava na companhia de amigos. Em determinado momento, a situação sai fora de controle com algumas agressões, até que o atirador aparece armado com uma espingarda e efetua vários disparos, atingido Lucas.

A Polícia Militar foi acionada e isolou o local até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica para os trabalhos de praxe.

O caso foi registrado, mas até o momento, não há detalhes referentes a motivação da discussão.

 

