JD1TV: Rapaz é preso acusado de abusar de criança e adolescente em Três Lagoas

Rapaz, de 26 anos, foi preso em flagrante durante a noite deste domingo (4), após ser apontado como responsável por abusar de uma criança, de 11 anos, e de uma adolescente, de 14 anos, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o site 24H News MS, uma denúncia chegou até o conhecimento da Polícia Militar em razão de um suspeito ter cometido abusos contra as duas irmãs, no bairro Vila Alegre.

Conforme o site local, a adolescente explicou que um dos abusos aconteceu na semana passada, quando ela estava sentada na frente da própria residência e o suspeito se aproximou, sentou e passou a fazer alguns comentários de cunho sexual, além de esfregar o órgão genital nela e exibir um vídeo pornográfico.

Nessa oportunidade, ele fugiu do local após ela dizer que contaria as coisas para os pais. Porém, neste domingo, a irmã da adolescente foi abordada enquanto estava na frente de uma igreja com duas amigas.

Novamente o suspeito se aproximou de forma sorrateira, se olhou no espelho de um veículo e passando por trás da menina, esfregou o órgão genital na vítima. A criança correu para casa e contou para a mãe o ocorrido, que acionou a Polícia Militar.

Após algumas diligências, ele foi localizado em frente a própria residência e detido em flagrante, sendo encaminhado para a delegacia e autuado por importunação sexual.

