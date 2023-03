JD1TV: Ribas do Rio Pardo fica debaixo d'Ã¡gua apÃ³s chuva forte

A cidade de Ribas do Rio Pardo, distante a 97 quilômetros de Campo Grande, sofreu com as fortes chuvas durante toda a terça-feira (14), especialmente no período noturno, em que populares flagraram diversas vias se transformando em verdadeiros rios.

Vídeos encaminhados para o JD1 Notícias mostram a situação entre os bairros Nossa Senhora Aparecida e São João. Morador da rua do Urubu flagrou toda a enxurrada.

"Já tem 15 minutos ou mais que parou de chover, a água só está aumentando, está levando até carro embora", segundo relatado por um morador, enquanto gravava o vídeo.

Segundo informado pelo site Rio Pardo News, a cidade ficou completamente alagada com a chuva, que apesar de ter índices de 24 milímetros até o final da noite, serviu para causar problemas infraestruturais.

