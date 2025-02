JD1TV: Servidor público de Nova Andradina é preso com pornografia infantil

Servidor público, de 36 anos, identificado como Anderson Viera da Silva, foi preso nesta segunda-feira (24), durante uma ação da Polícia Civil de Nova Andradina, por meio da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher). Ele armazenava pornografia infatil e também vídeos de outras servidoras da prefeitura e também de demais mulheres.

Os vídeos relacionados as outras pessoas era também de cunho sexual. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e prisão contra o indivíduo.

A polícia apreendeu computadores, celulares e dispositivos eletrônicos, onde estariam armazenados os materiais de sexos explícitos.

Segundo o site Jornal da Nova, a DAM tomou conhecimento do caso após uma denúncia anônima, onde um funcionário da prefeitura estava filmando, sem consentimento, mulheres no espaço da prefeitura e armazenava os vídeos no computador do prédio público.

Além da residência do suspeito, foram cumpridos outros dois mandados de busca e apreensão nos locais de trabalho, como o Cras (Centro de Referência de Assistência Social) que fica localizado no bairro Argemiro Ortega.

