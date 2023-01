JD1TV: Socorrista do SAMU 'voa' em acidente em Terenos

Uma socorrista do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), identificada como Marilene Ferro, sofreu um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (10) ao colidir sua motocicleta em uma caminhonete no cruzamento da rua João Egídio Zambeli com a Avenida Ary Coelho de Oliveira, em Terenos.

Câmeras de segurança de um estabelecimento flagraram o momento do acidente e as cenas impressionam pela forma como a socorrista 'voa' alguns metros após o impacto e cai no chão, fraturando dois dedos da mão.

Segundo informações do portal local Liga da Justiça, o motorista da caminhonete permaneceu no local na companhia de alguns populares para prestar os primeiros atendimentos até a chegada de uma viatura do SAMU.

Mesmo com a fratura nos dedos, ela estava consciente e orientada e também sofreu algumas escoriações pelo corpo.

