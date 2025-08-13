Menu
JD1TV: Solto após acidente, boi avança e arremessa homem em Sidrolândia

Carreta que transportava animais tombou na MS-258, no distrito de Capão Seco

13 agosto 2025 - 08h54Luiz Vinicius
Momento do ataque do boiMomento do ataque do boi   (Reprodução/Noticidade)

Durante a tarde desta terça-feira (12), um homem foi atacada por um boi na MS-258, no distrito de Capão Seco, em Sidrolândia. O animal havia sido solto após ficar preso na carreta que havia tombado nas margens da rodovia.

Informações apontam que o acidente aconteceu no início da tarde, mas os animais só foram retirados das ferragens, horas depois do ocorrido.

O acidente em questão aconteceu após o condutor da carreta perder o controle em uma curva, atribuindo a situação ao excesso de cascalho solto na pista.

No decorrer da tarde, os bois foram soltos e um deles passou a avançar contra os populares que estavam ajudando no local. Morador, ainda não identificado, chegou a ser arremessada pelo animal.

Um vídeo gravado mostra o exato momento do ataque. Algumas pessoas até tentam controlar o animal, mas evitam o contato após o ataque.

