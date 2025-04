JD1TV: Sorveteria e ótica ficam destruídas após incêndio em Itaporã

Incêndio de grandes proporções atingiu uma sorveteria e uma ótica nas primeiras horas da manhã deste sábado (5), na cidade de Itaporã.

Ambos estabelecimentos estavam fechados no momento em que as chamas começaram. Um vídeo divulgado pelo site Itaporã News, mostra como o fogo se alastrou rapidamente nos dois estabelecimentos.

Os moradores ficaram assustados com a cena. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter as chamas antes que se pudessem atingir outros comércios.

Não há informações de feridos, apenas danos materiais aos dois estabelecimentos.

A causa do incêndio será investigada.