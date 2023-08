JD1TV: Sozinha em casa, mulher encontra jararaca dentro de vaso sanitário em MS

Uma moradora de Coxim, a 253 km de Campo Grande, passou por momentos de desespero na semana passada, ao encontrar uma jararaca dentro do vaso sanitário da casa onde mora.

A cozinheira Rosemery Oliveira da Silva, de 35 anos, explicou que o marido foi quem encontrou o animal primeiro no vaso sanitário. Ao se deparar com a cobra, ele alega ter dado descarga e que o animal teria ido embora pelo esgoto, mas mesmo assim era preciso cuidado.

"Durante a semana ele fica fora, só vem na sexta-feira. Aí na segunda eu fui trabalhar normal, usei o banheiro normal. Só na terça eu vi que a descarga estava ruim pra descer a água, da caixa para o vaso. Aí eu bati o cano da descarga, dei umas três descargas, e aí apontou o rabo dela pra fora", contou ela. "Aí fiquei doida, eu em casa sozinha", lembrou.

A jararaca é uma cobra venenosa do gênero Bothrops presente em todo o território nacional, segundo o biólogo Tobias Kunz, especializado no estudo de répteis. Confira:

O que fazer?

Em casos como este, é recomendado acionar a PMA (Polícia Militar Ambiental) pelo telefone (67) 3357-1500 ou 190, ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Em caso de acidente com serpente, entre em contato com o Samu (192), os Bombeiros (193) ou se dirija ao hospital público mais próximo;

Em caso de dúvidas ou orientações sobre procedimentos de primeiros socorros, ligue para o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Mato Grosso do Sul (CIATox/MS), pelo telefone: (67) 3386 8655.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também