JD1TV: Sucuri é arrastada pela cabeça, e homem é multado em R$ 2,5 mil em MS

Um homem, que não foi identificado, foi multado em R$ 2,5 mil por maus-tratos a uma sucuri, em Naviraí, interior de Mato Grosso do Sul, nessa quinta-feira (21). Equipes da PMA (Polícia Militar Ambiental) chegaram até o suspeito após vídeos das agressões contra a serpente serem compartilhados em grupos de mensagens da cidade.

No vídeo fica clara a agressão contra a sucuri. O homem amarra uma espécie de cabo na cabeça da serpente e começa a arrastá-la e maltratá-la pela propriedade rural. "Vou sumir com ela", diz o homem em um trecho do registro.

A serpente, que tinha aproximadamente 3 metros, não foi encontrada na região pelas equipes da PMA. Aos militares, o suspeito disse que não matou a cobra, apenas deixou o animal em uma área distante da propriedade rural.

À polícia, o homem disse que cria patos na propriedade e que a serpente havia comido algumas das aves. O suspeito apresentou a versão como motivo para os maus-tratos contra a sucuri.

Em razão do visível caso de maus-tratos observados nas imagens, o homem foi autuado e vai responder pelo crime ambiental, que tem pena prevista de detenção de 3 meses a 1 ano. Veja:

