JD1TV: Sucuri Ã© flagrada predando outra cobra em rio de Ã¡gua cristalina em Bonito

Um guia de turismo registrou um verdadeiro "duelo" entre uma sucuri-verde e uma cobra da espécie boipeva, em águas cristalinas na cidade turística de Bonito. Para se alimentar da presa, a sucuri se enrolou ao redor do corpo da cobra.

Sem expectativa, Nevoton Becker saiu para um passeio com 13 turistas e teve a dose de emoção do dia. Durante a trilha, o guia se deparou com a sucuri gigante predando a outra cobra.

"A sucuri estava predando outra cobra, que estava tentando escapar. Eu já tinha visto uma cena parecida em uma nascente. Isso é raro até pra gente que trabalha na natureza, foi uma sorte grande estar passando na hora e ver esse acontecimento".

Becker trabalha como guia na capital do ecoturismo, Bonito, há mais de quatro anos.

Pela visibilidade do rio, o momento pôde ser filmado. Nas imagens é possível ver a sucuri predando a cobra por meio da técnica "estrangulamento", interrompendo os fluxos sanguíneo e de oxigênio. Confira:

A sucuri é uma cobra da família Boidae, pertencente ao gênero Eunectes e sua distribuição geográfica é restrita à América do Sul. Apesar de não serem ágeis em ambiente terrestre, elas são muito rápidas dentro d'água podendo ficar até 30 minutos sem respirar. *Com informações do portal g1.

