JD1TV: Sucuri gigante passeia com tranquilidade por Bonito

Imagine você estar passeando pelo seu bairro e 'dar de cara' com uma sucuri gigante? Pois acredite, aconteceu. O flagra foi no final da tarde de sábado (11) no bairro Solar dos Lagos, em Bonito - a 297 quilômetros de Campo Grande, quando o animal visitou a região e as águas ali presentes.

Conforme a publicação feita por Gabriela de Brito, no Instagram, o bairro é cercado por uma reserva e tem vários lagos.

Naquela região, é comum ver animais silvestres como cobras, antas e tamanduás, entre outros animais.

No vídeo, nota-se a presença de pessoas que estão admiradas com o passeio da sucuri, que media em torno dos 6 metros de comprimento.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também