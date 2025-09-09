Menu
JD1TV: Sucuri tem 'almoço diferenciado' com tucano como prato no rio, em Bonito

Mais uma vez a cadeia alimentar se mostra incrível com certas cenas e sorte de quem as filma

09 setembro 2025 - 15h39Luiz Vinicius
O prato da vez para sucuri foi um tucanoO prato da vez para sucuri foi um tucano   (Reprodução/Instagram)

Não parece, mas o tucano que é um predador, foi uma presa - talvez até fácil, para um sucuri em mais uma cena brilhante aos olhos da cadeia alimentar dos animais.

Nas imagens, uma sucuri dando um singelo 'abraço' no tucano, mas não carinhoso, e sim de quem viraria seu alimento principal num dia tranquilo no rio Formoso, em Bonito - a 293 quilômetros de Campo Grande.

A cena, para uns, impactante, foi registrada pela bailarina e miss Campo Grande, Karoll, que curte as férias na cidade sul-mato-grossense. O registro foi compartilhado nas redes sociais.

O envolvimento da sucuri na ave chama atenção pela sutileza em carregá-lo pelas águas para longe, sem deixá-lo sair e perder o banquete.

Vale lembrar que o tucano é uma ave onívora e além de frutas e insetos, alimenta-se de ovos e filhotes de outras aves como fonte de proteína. Na natureza, esse comportamento é considerado necessário para o equilíbrio ecológico.

Em outras palavras, o tucano é uma ave 'malandra', pois se aproveita das oportunidades para roubar os ovos e filhotes que acabam se transformando em banquetes.

 

