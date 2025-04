JD1TV: Susto! Engenheiro se depara com sucuri durante vistoria em ponte de MS

O engenheiro Augusto Maidana, de 31 anos, teve uma surpresa durante a vistoria de uma ponte, na zona rural do município de Naviraí (MS), o profissional foi surpreendido por uma sucuri gigante.

Conforme o engenheiro, a serpente estava a uma distância segura, o que permitiu que ele ficasse observando e gravasse a cena.

"Eu nunca tinha visto uma sucuri, fiquei impressionado, dá um medo, mas por ser algo que não vemos todos os dias, eu nunca tinha visto, mas a espécie não apresenta risco algum para os humanos, ela estava bem tranquila".

Ao G1, o gerente Municipal de Proteção e Defesa Civil orienta que quem encontrar com uma sucuri não maltrate o animal.

"Para a população que visita ou tem contato com o meio rural, é importante que ajude a preservar a diversidade de espécies que temos na região, porque ainda existe casos de pessoas que maltratam ou matam esses animais".

Veja o vídeo abaixo: