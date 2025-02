JD1TV: Traficante capota caminhonete e morre após furar bloqueio em Caarapó

Traficante, ainda não identificado, morreu em decorrência de um acidente de trânsito na MS-156, entre Caarapó e Amambai, quando ele furou um bloqueio policial e capotou uma caminhonete Mitsubshi Triton.

O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (27). Segundo o site Caarapó News, as forças policiais estavam realizando fiscalização pela rodovia e decidiram abordaram a caminhonete.

Contudo, o traficante não obedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga pela rodovia.

Mas no acompanhamento tático realizado pelo grupo TOR (Tático Ostensivo Rodoviário), o condutor perdeu o controle do veículo.

Ele capotou a caminhonete próximo ao trevo da Coamo, em Caarapó, e com o acidente, vários tabletes de maconha ficaram espalhados pela rodovia. O suspeito não resistiu ao acidente e morreu.