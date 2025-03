JD1TV: Traficante morre ao capotar SUV recheada de drogas em Paranhos

O traficante Leonardo dos Santos, de 27 anos, morreu em decorrência de um acidente de trânsito na região de Paranhos, a 467 quilômetros de Campo Grande, na madrugada do último domingo (9). Tudo aconteceu após ele fugir da abordagem policial.

Detalhes do boletim de ocorrência apontam que uma equipe Bope (Batalhão de Operações Especiais) realizavam uma fiscalização na MS-295, quando visualizou um veículo Jeep Compass, de cor preta, vindo em alta velocidade.

Na tentativa de abordagem, o traficante desobedeceu à ordem de parada e ainda jogou o carro para cima dos policiais, numa tentativa de atropelamento. Foi realizado um acompanhamento tático por cerca de 15 quilômetros.

Em um determinado trecho da rodovia, Leonardo perdeu o controle do veículo e capotou. Ele foi encontrado fora do carro e foi socorrido, encaminhado para o Hospital Maternidade Nossa Senhora da Conceição, em Paranhos. Contudo, não resistiu aos ferimentos e morreu horas após ser socorrido.

No retorno ao local dos fatos, o Bope localizou grande quantidade de maconha espalhada pela pista e nas margens da rodovia. O veículo estava totalmente danificado e foi necessário a assistência de um guincho para a retirada.

Foram apreendidos 1 tonelada de maconha e o prejuízo ao crime organizado foi estimado em R$ 2.214.200,00.