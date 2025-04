JD1TV: Veja como foi o momento da captura da onça que matou caseiro 'Jorginho'

Polícia JD1TV: Onça que matou 'Jorginho' é capturada e ficará no CRAS de Campo Grande

A onça-pintada, responsável por atacar e matar o caseiro Jorge Ávalos, de 60 anos, foi capturada nesta madrugada de quinta-feira (24). Para isso, foi montada uma operação com vários apetrechos e principalmente, muita cautela.

Vídeos divulgados pela Polícia Militar Ambiental mostram todo o cuidado que as equipes tiveram para conseguir conter o animal. Para que isso fosse possível, foram usadas armadilhas de laço.

Assim que o animal foi 'pego', dardos tranquilizantes foram direcionados ao animal para que ele pudesse ser sedado, amarrado e posteriormente transportado para o CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres) em Campo Grande.

A onça-pintada era um macho, de 94 quilos, mas que "estava bem magro", conforme o pesquisador Gediendson Araújo. "Dá para ver que o animal está um pouco magro, está bem magro. Então é avaliar isso".

Veja como foi todo o processo de captura do animal na região do Touro Morto, em Aquidauana.